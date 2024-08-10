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بعد فوزها بالذهبية.. الجزائرية إيمان خليف: "أنا امرأة ذات قوة خاصّة"

بعد فوزها بالذهبية.. الجزائرية إيمان خليف: "أنا امرأة ذات قوة خاصّة"

قالت الملاكمة الجزائرية إيمان خليف؛ ان تتويجها بذهبية في أولمبياد باريس، كان "أفضل ردّ" على "الحملة الشرسة" و"الهجوم" الذي طالها.

وحسب وكالة "فرانس برس"، قالت "خليف" بعد فوزها: "أنا امرأة قوية، ذات قوة خاصّة. كنت دائماً أبعث رسالة من الحلبة للذين وقفوا ضدي".

تابعت: "كنت هدفاً لهجماتٍ وحملةٍ شرسة، وهذا أفضل ردّ يمكنني تقديمه. الردّ كان دائماً في الحلبة".

وأردفت "خليف"؛ التي حلّت خامسة في أولمبياد طوكيو صيف 2021: "أنا مؤهلة تماماً للمشاركة، أنا امرأة مثل أي امرأة أخرى. وُلدت امرأة، وعشت كامرأة وأتنافس كامرأة".

ووصفت خليف؛ منتقديها بأنهم "أعداء النجاح.. هذه الهجمات تعطي نكهة خاصّة لنجاحي".

أولمبياد باريس 2024
إيمان خليف
الملاكمة الجزائرية

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