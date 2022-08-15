"ترامب" يتهم عناصر الـFBI بسرقة جوازات سفره أثناء مداهمة منزله

يُذكر أن وزارة العدل كانت أعلنت، الجمعة، أن أفراد "إف بي آي" الذين فتشوا منزل ترامب في فلوريدا، الاثنين، صادروا 11 مجموعة من الوثائق السرية، من بينها بعض الوثائق التي تم تصنيفها على أنها سرية للغاية، في الوقت الذي كشفت فيه النقاب أيضًا عن أن لدى ممثلي الادعاء سببًا محتملاً للاعتقاد بأن ترامب ربما انتهك قانون التجسس.