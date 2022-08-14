قُتلت ورُميت بمكب نفايات.. جريمة قتل الطفلة جوي تهزُّ المجتمع السوري

وتفصيلاً، جاء في بيان لوزارة الداخلية السورية: "بعد العثور على جثة طفلة مرميَّة في مكب نفايات تل النصر في حمص، ومن خلال التحقيقات الأولية، ونتيجة الكشف الطبي على جثة الفتاة، تبيَّن أنها تعود للطفلة جوي استانبولي، التي فُقدت منذ يوم 8 من الشهر الجاري، وقد تعرَّفت والدتها عليها من خلال ملابسها".