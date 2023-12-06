على مدى أكثر من 100 ألف عام.. مرصد كوبرنيكوس: عام 2023 "الأكثر حراً" في تاريخ الكرة الأرضية

وكانت هناك تحذيرات عديدة من أن العام الجاري قد ينتزع من عام 2016 لقب العام الأكثر حراً في التاريخ المسجّل، خاصة بعد أن حطم شهرا سبتمبر وأكتوبر الأرقام القياسية السابقة، لكن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تأكيد هذا الأمر.