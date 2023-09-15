عين وكتل مياه هائلة مُدمِّرة.. "الأعاصير المتوسطية".. قصة تقذفها فاجعة "دانيال"

وإضافة إلى ذلك، فإنها تتبدد عادة بعد بضع ساعات، ونادرًا ما تستمر لمدة يومين، في حين أن الأعاصير الأخرى يمكن أن تستمر في كثير من الأحيان لمدة أسبوع كامل.