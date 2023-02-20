الكويت.. فيديو يرصد ما فعله لاعبون بالحكم بعد هدف الخصم

ونشرت صحيفة "المجلس" الفيديو على تويتر، الأحد، وعلّقت عليه بالقول: "لاعبو السالمية يحاولون التهجم على الحكم بعد تسجيل القادسية هدفًا قاتلًا وفوزه 0/1 مواصلًا صحوته".