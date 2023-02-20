الكويت.. فيديو يرصد ما فعله لاعبون بالحكم بعد هدف الخصم

أظهر فيديو نُشر على مواقع التواصل، قيام لاعبين من فريق السالمية لكرة القدم بالكويت، بالتهجم على حكَم المباراة؛ بسبب هدف لفريق القادسية.
ونشرت صحيفة "المجلس" الفيديو على تويتر، الأحد، وعلّقت عليه بالقول: "لاعبو السالمية يحاولون التهجم على الحكم بعد تسجيل القادسية هدفًا قاتلًا وفوزه 0/1 مواصلًا صحوته".
وحقق نادي القادسية "فوزًا صعبًا ومتأخرًا على السالمية بهدف نظيف، في ثاني مباريات الجولة 15 من دوري زين للمحترفين".
وحسب موقع "الحرة"، قالت صحيفة "الوطن" الكويتية: إن "انتصار الأصفر (القادسية) ضَمِن له استمرارية مؤقتة لصحوته بعد الانتصار الأخير أمام النصر بخماسية؛ فيما تُعتبر خسارة السالمية تعثرًا تاسعًا في آخر 10 مباريات لم ينتصر فيها سوى مرة وحيدة".
وسجل الهدفَ الوحيد في المباراة بين القادسية والسالمية اللاعبُ المحترف، إبراهيما تانديا، في الدقيقة 89.
وتضيف الصحيفة: "اشتعلت أجواء المباراة بعد هدف القادسية في الوقت القاتل، فاستطاع بعدها السالمية تشكيل ضغط على مرمى القادسية أثمر عن هدف؛ لكن بعد ذلك ألغى الحكم الهدف بداعي لمس لاعب السالمية الكرة بيده".