كانت متوجهة إلى الأردن مساء أمس.. هذا ما حدث لرحلة طائرة "مصر للطيران" رقم MS 701

أصدرت وزارة الطيران المدني المصرية بيانًا بشأن رحلة طائرة مصر للطيران رقم MS 701 التي كانت متوجهةً من القاهرة إلى عمان مساء أمس.
وحسب موقع "المصري اليوم"، قالت الوزارة: إن الرحلة عادت مرة أخرى إلى مطار القاهرة بسبب إغلاق المجال الجوي بالأردن، بالتزامن مع هجوم جوي صاروخي من إيران تجاه "إسرائيل".
وقالت وزارة الطيران المدني: "قامت كل من فرق العلاقات العامة بكل من شركتي مصر للطيران وميناء القاهرة الجوي باستضافة ركاب الطائرة وتقديم كل أوجه الدعم اللازم لهم".
وأكدت الوزارة أن هناك متابعة مستمرة لمستجدات الأوضاع الراهنة، وسيتم الإعلان عنها أولًا بأول.
وشددت على أن المجال الجوي المصري آمن، ويعمل بشكل طبيعي، ووفقًا لأعلى معدلات السلامة، ويشهد انتظامية في حركة التشغيل.