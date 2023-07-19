احترقوا داخل الحافلة.. مصرع 34 شخصًا في حادث مروري بالجزائر

لَقِيَ 34 شخصًا على الأقل مصرعهم في حادث مروري بالجزائر.
وفي التفاصيل، أسفر حادث مروري وقع بين حافلة لنقل المسافرين وسيارة "بيك أب" معبأة بالوقود، بقرية أوتول بتامنراست جنوبي الجزائر، عن مصرع ما لا يقل عن 34 شخصًا وإصابة 9 آخرين.
وقالت صحيفة "النهار" الجزائرية: وقع الحادث المروع فجر اليوم الأربعاء، ونجم عنه حريق، على الطريق الوطني رقم 01 منطقة أوتول في بلدية تمنراست.
وأشارت الصحيفة إلى أن الضحايا احترقوا جراء الحادث؛ بينما تم نقل المصابين التسعة إلى المستشفى.
وتتواصل عمليات إخراج الضحايا من الحافلة.