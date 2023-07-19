احترقوا داخل الحافلة.. مصرع 34 شخصًا في حادث مروري بالجزائر

وفي التفاصيل، أسفر حادث مروري وقع بين حافلة لنقل المسافرين وسيارة "بيك أب" معبأة بالوقود، بقرية أوتول بتامنراست جنوبي الجزائر، عن مصرع ما لا يقل عن 34 شخصًا وإصابة 9 آخرين.