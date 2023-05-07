بالفيديو.. لماذا انفجر غوارديولا غضبًا في وجه هالاند في مباراة السيتي وليدز؟
شهدت مباراة فريق مانشستر سيتي أمام ليدز يونايتد، السبت، حادثة لم تحصل كثيرًا في السابق، عندما ظهر المدرب بيب غوارديولا وهو يصب جام غضبه على هداف الفريق إيرلنغ هالاند.
وحسب موقع "الحرة"، فقد وقعت الحادثة في الدقيقة 84 من زمن المباراة، مباشرة بعد أن أضاع لاعب خط وسط مانشستر سيتي إيلكاي غوندوغان، ركلة جزاء، وكانت النتيجة حينها تشير لتقدم السيتي (2- 0).
ومن المعروف أن هالاند هو المنفذ الأول لضربات الجزاء في الفريق؛ لكنه قرر في مبادرة نبيلة منح الفرصة لزميله غوندوغان، الذي سجل هدفي فريقه، من أجل تسجيل ثلاثية.
لكن عندما فشل غوندوغان في ترجمتها لهدف؛ ركزت الكاميرات على غوارديولا الذي بدا غاضبًا وهو يوجه كلماته لهالاند قائلًا: "كان يجب عليك أنت أن تسددها".
وكادت أوضاع السيتي تصبح أكثر سوءًا عندما نجح ليدز يونايتد في تقليص الفارق بتسجيله هدفًا بعد لحظات من إضاعة ضربة الجزاء؛ لكن مع ذلك ظلت النتيجة على حالها بفوز السيتي (2- 1).
وبهذه النتيجة قطع مانشستر سيتي خطوة مهمة نحو لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعد أن رفع رصيده إلى 82 نقطة من 34 مباراة متقدمًا بأربع نقاط على أرسنال الذي خاض العدد ذاته من المباريات.