بالفيديو.. لماذا انفجر غوارديولا غضبًا في وجه هالاند في مباراة السيتي وليدز؟

ومن المعروف أن هالاند هو المنفذ الأول لضربات الجزاء في الفريق؛ لكنه قرر في مبادرة نبيلة منح الفرصة لزميله غوندوغان، الذي سجل هدفي فريقه، من أجل تسجيل ثلاثية.