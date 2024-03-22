"أبل" في مرمى القضاء الأمريكي بسبب "حديقتها المسورة" سيئة السمعة

وكتب المدعي العام ميريك جارلاند في بيان صحفي نشرته شبكة "سي إن إن" الأمريكية: "تقوم أبل بتقويض التطبيقات والمنتجات والخدمات، التي من شأنها أن تجعل المستخدمين أقل اعتماداً على آيفون، وتمارس شركة أبل سلطتها الاحتكارية لانتزاع مزيدٍ من الأموال من المستهلكين والمطوّرين ومُنشئي المحتوى والفنانين والناشرين والشركات الصغيرة والتجار وغيرهم".