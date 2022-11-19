فيديو مروّع.. لحظة اصطدام طائرة ركاب بعربة إطفاء في مطار ببيرو

ويظهر الفيديو الطائرة وهي تصطدم بعربة الإطفاء أثناء انحرافها على المَدْرَج، ثم تشتعل فيها النيران سريعاً حتى تتحوّل إلى كتلة لهب وينبعث منها الدخان قبل أن تتوقف.