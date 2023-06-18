لاحظته الأم في صورة.. وميض في عين طفل ينقذه من مرض قاتل

وأضافت: "لا أستطيع أن أصدق أن الأمر قد انتهى، أشعر وكأن ثقلًا قد تم رفعه، وأعتقد أن جاكوب يشعر بنفس الشيء، فخورة به بشكل لا يصدق، إنه فتى صغير شجاع".