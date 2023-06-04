فيديو مروع.. صاعقة برق تنتهي بمأساة في كنيسة تاريخية بأمريكا

وكافح رجال إطفاء في سبنسر الحريق الذي استمر لساعات، حيث تصاعد الدخان من المبنى المصنوع بالكامل من الخشب، انتشرت النيران بسرعة واشتعلت تمامًا في برج الكنيسة قبل أن ينهار.