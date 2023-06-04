فيديو مروع.. صاعقة برق تنتهي بمأساة في كنيسة تاريخية بأمريكا

تسبب صاعقة برق في اندلاع حريق هائل في كنيسة تاريخية عمرها 280 عامًا في ولاية ماساتشوستس الأمريكية، ما أدى إلى انهيار برجها الحلزوني، ودمار جزء كبير من المبنى.
وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، بدأ الحريق حوالي الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الجمعة الماضي، في كنيسة تاريخية بمدينة سبنسر، ويؤكد شهود عيان أن الحريق اشتعل بسبب صاعقة برق ضربت برج الكنيسة.
وكافح رجال إطفاء في سبنسر الحريق الذي استمر لساعات، حيث تصاعد الدخان من المبنى المصنوع بالكامل من الخشب، انتشرت النيران بسرعة واشتعلت تمامًا في برج الكنيسة قبل أن ينهار.
لم يصب أحد بأذى، لأن المبنى كان فارغًا في ذلك الوقت، وكان الناس يشاهدون بصدمة الكنيسة التاريخية التي انهارت.
وتظهر اللقطات المروعة الدخان يتصاعد من المبنى أثناء احتراقه، ثم جاءت اللحظة التي انهار فيها البرج المشتعل بالكامل، وتسبب في تدمير جانب كبير من الكنيسة.