دون صداع أو هياج.. 4 خطوات للتخلص من إدمان الكافيين قبل رمضان

وعلى الرغم من أن الكافيين يعتبر آمنًا بشكل عام، فإن تناول ما لا يقل عن 300 ملليغرام يوميًا يمكن أن يزيد من خطر الآثار الجانبية السلبية، بما في ذلك الغثيان والقلق والأرق.