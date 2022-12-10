في استاد لوسيل وبأزمة قلبية.. وفاة الصحفي الأمريكي صاحب واقعة "قميص قوس قزح"

تُوفي صحفي معروف يعمل لمصلحة قناة "سي بي إس سبورتس" الأميركية، الجمعة، في الدوحة، أثناء تغطية مباراة لكرة القدم في مونديال قطر، حسبما أعلنت زوجته والاتحاد الأميركي لكرة القدم.
وكان غرانت وال (48 عاماً) قد عمل في مجلة "سبورتس إيلاسترايتِد" بصفته متخصصاً في كرة القدم، قبل انضمامه إلى "سي بي إس سبورتس" في عام 2021.
وقد تُوفي أثناء تغطية مباراة ربع النهائي بين الأرجنتين وهولندا وفق موقع قناة "الحرة".
وأفاد راديو "إن بي آر" الأميركي، بأن الصحفي سقط أرضاً في منطقة الصحافة مع اقتراب المباراة من نهايتها. وقدّم له الطاقم الطبي الإسعافات الأولية، قبل حمله على نقالة.
وكان غرانت قد أوقف في قطر لارتدائه قميصاً بألوان قوس قزح، وقال في نوفمبر الماضي إنه تمّ احتجازه لفترة وجيزة أثناء توجهه لحضور مباراة الولايات المتحدة وويلز، بسبب ارتدائه قميصاً مطبوعاً عليه علم المثليين.
وقال غرانت وال، في منشور على تويتر حينها إنه أثناء دخوله استاد أحمد بن علي لتغطية مباراة الولايات المتحدة ضد ويلز، منعه حراس الأمن وقالوا له: "عليك أن تغيّر قميصك. هذا غير مسموح به".
ووفقا لصحيفة "وول ستريت جورنال"، يبدو أن وال تعرّض لنوبة قلبية أمس.
وكان وال متزوجاً من الدكتورة، سيلين غاوندر، المتخصصة في الأمراض المعدية التي سبق لها أن ظهرت مراراً على التلفزيون خلال جائحة كورونا. وكتبت زوجته على تويتر "أنا مصدومة تماماً".
وقالت الصحيفة إن وال شارك بتغطية مباريات كرة القدم للرجال والنساء في الولايات المتحدة لأكثر من عقدين، وانهار خلال مباراة الأرجنتين وهولندا.
وأضافت "كان وال في مباراة ربع النهائي بين الأرجنتين وهولندا في لوسيل، شمال الدوحة، عندما أُصيب بما وصفه المسعفون في مكان الحادث بالسكتة القلبية".
وأكد الاتحاد الأميركي لكرة القدم وفاته في بيان على تويتر.
وقال الاتحاد "إن أسرة كرة القدم الأميركية بأكملها حزينة عندما علمت أننا فقدنا غرانت وال".