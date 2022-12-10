في استاد لوسيل وبأزمة قلبية.. وفاة الصحفي الأمريكي صاحب واقعة "قميص قوس قزح"

وقال غرانت وال، في منشور على تويتر حينها إنه أثناء دخوله استاد أحمد بن علي لتغطية مباراة الولايات المتحدة ضد ويلز، منعه حراس الأمن وقالوا له: "عليك أن تغيّر قميصك. هذا غير مسموح به".