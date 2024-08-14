قد يجعلها عديمة الفائدة.. عيب قاتل ببرامج الذكاء الاصطناعي يدفعها لـ"تسميم نفسها"

ففي الوقت الذي يرى فيه أركان صناعة التكنولوجيا أن تدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي على كميات كبيرة من البيانات المنتشرة عبر الإنترنت، سيسمح لهذه الأنظمة بالتفوق على البشر في مرحلة لاحقة؛ حذّر علماء من جامعة أكسفورد وجامعات أخرى، عبر ورقة بحثية تم نشرها في العدد الأخير من مجلة العلوم المرموقة "Nature"، من أن استخدام "البيانات الاصطناعية" لتدريب الذكاء الاصطناعي التوليدي، يمكن أن يؤدي إلى تدهور دقة هذه الأنظمة إلى حدّ يجعلها عديمة الفائدة.