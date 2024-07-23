استعدّ لعالم جديد.. "أول جهاز للتحكم في العقل عن بعد" يخرج للنور.. ماذا بعد الفئران؟!

ولكن الدكتور "ليروي" حذّر من التسرع في إجراء الاختبارات البشرية في وقت مبكر جدًّا، ونصح قائلًا: "هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات لتقييم التأثيرات التراكمية المحتملة، بما في ذلك التكيف العصبي أو السمية العصبية".