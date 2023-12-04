إنها معجزة.. شاهد كيف نجت 4 فتيات من هذا الحادث المروع

أنقذت عناية الله اربع فتيات مراهقات من حادث سير مروع في أستراليا، عندما سقطت شجرة على مقدمة السيارة واخترقت الزجاج الأمامي ومقعد الراكب الأمامي كحربة قاتلة.
وحسب موقع "7 نيوز" الإخباري الأسترالي، وقع الحادث على طريق بري بجزيرة فريزر، بولاية كوينز لاند شرقي أستراليا، عندما كانت أربع فتيات عائدات إلى مدينة يورونج، من رحلة بشاطئ بحيرة ماكينزي.
ونشرت "مجموعة مادل موتور" للسيارات صور الحادث المأساوي على موقع "فيسبوك"، وكتبت على صفحتها: "هذه المجموعة من الطلاب محظوظون لأنهم على قيد الحياة، بعد أن اخترق غصن شجرة ضخم الزجاج الأمامي لسياراتهم في فريزر".
وتظهر الصور، جزع الشجرة وقد حطم تمامًا الزجاج الأمامي للسيارة، واخترق أحد الفروع الضخمة الزجاج، ومسند الرأس بمقعد الراكب الأمامي كحربة ضخمة قاتلة.
ولم تصب أي فتاة في الحادث المروع.
وحسب فريق "ريد فروجز" المتطوع لمساعدة طلاب المدارس، والذي وصل إلى موقع الحادث على الفور، فقد شاهدت الفتاة الجالسة على مقعد الراكب الأمامي الشجرة لحظة سقوطها، وتمكنت بطريقة ما من التنحي بعيدًا عن طريق فرع الشجرة الذي اخترق المقعد.
وقد تولى الفريق نقل الفتيات إلى منازلهن عقب توقيع الفحص الصحي عليهن بموقع الحادث.
وقال تيم وينينجتون من فريق "ريد فروجز": "إنها حادثة مجنونة للغاية، أن ترى شجرة تخترق الزجاج الأمامي لسيارة شخص ما"، وأضاف: "إنها بالتأكيد عناية الله.. ما حدث معجزة حقيقية."
وحذرت إدارة البيئة والعلوم في ولاية كوينزلاند الأسترالية، أن الأشجار المتساقطة والانجرافات يمكن أن تحدث على مسارات الطرق البري، كما حدث مع هؤلاء الفتيات، وأكدت أن على قائدي السيارات أن يكونوا مستعدين للتراجع والابتعاد عن هذه الطرق عند الشعور بالخطر.