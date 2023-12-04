إنها معجزة.. شاهد كيف نجت 4 فتيات من هذا الحادث المروع

وحذرت إدارة البيئة والعلوم في ولاية كوينزلاند الأسترالية، أن الأشجار المتساقطة والانجرافات يمكن أن تحدث على مسارات الطرق البري، كما حدث مع هؤلاء الفتيات، وأكدت أن على قائدي السيارات أن يكونوا مستعدين للتراجع والابتعاد عن هذه الطرق عند الشعور بالخطر.