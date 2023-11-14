يضمن لك شبابًا دائمًا.. أدخِل هذا التعديل البسيط على طريقة استحمامك

وأوصت بتجربة الاستحمام بالماء البارد لمدة 11 دقيقة أسبوعيًّا، قائلة إنه يجب تقسيمها إلى 3 جلسات مدة كل منها من دقيقتين إلى 3 دقائق، حتى لا تكون قاسية جدًّا على الجسم.