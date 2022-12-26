إندونيسيا.. "عُمْر جديد" يكتب لـ 185 لاجئًا من الروهينغا بعد أسابيع في عرض المحيط

بعد أن اعتبروا "في عداد الموتى"، كُتب عُمْر جديد لأكثر من 180 لاجئًا من الروهينغا الذين تاه قارب كان يحملهم في المحيط الهندي لأسابيع، ثم وصل أخيرًا إلى إندونيسيا فيما يشبه المعجزة، وفقًا لسكاي نيوز عربية.