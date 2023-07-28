الإعصار "دوكسوري" يصل إلى اليابسة في جنوب شرقي الصين مصحوباً برياح قوية وأمطار غزيرة

وأجلت السلطات الصينية أكثر من 416 ألف شخص في مقاطعة فوجيان إلى أماكن آمنة، إضافة إلى أكثر من 30 ألف شخص آخرين، بمن فيهم مَن يعملون في تربية الأحياء البحرية، إلى الشواطئ، وفقاً لمركز السيطرة على الفيضانات والإغاثة من الجفاف في المقاطعة.