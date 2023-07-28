الإعصار "دوكسوري" يصل إلى اليابسة في جنوب شرقي الصين مصحوباً برياح قوية وأمطار غزيرة

وصل الإعصار "دوكسوري"، الإعصار الخامس خلال العام الجاري، إلى اليابسة في مقاطعة فوجيان- جنوب شرقي الصين، اليوم، مصحوباً برياح قوية وأمطار غزيرة.
ونقلت وكالة أنباء (شينخوا) الصينية عن مديرية الأرصاد الجوية بمقاطعة فوجيان، أن الإعصار وصل إلى اليابسة في المناطق الساحلية بمدينة جينجيانغ في نحو الساعة 9:55 صباحاً، مصحوباً برياح قوية تبلغ سرعتها القصوى 50 متراً في الثانية بالقرب من مركزه.
وأجلت السلطات الصينية أكثر من 416 ألف شخص في مقاطعة فوجيان إلى أماكن آمنة، إضافة إلى أكثر من 30 ألف شخص آخرين، بمن فيهم مَن يعملون في تربية الأحياء البحرية، إلى الشواطئ، وفقاً لمركز السيطرة على الفيضانات والإغاثة من الجفاف في المقاطعة.
وعاد أكثر من 800 سفينة من مختلف الأنواع إلى الموانئ، فيما أغلق 463 موقعاً سياحياً، و11624 موقع بناء، و202 محطة ميناء، بينما تم تعليق عمل جميع طرق عبّارات الركاب البالغ عددها 89 طريقاً.
وأبقت مقاطعة فوجيان على حالة الاستجابة للطوارئ من المستوى الأول لمواجهة الإعصار والأمطار الغزيرة، اليوم، فيما أغلقت عدة مدن ساحلية، مثل: شيامن، وتشيوانتشو، وتشانغتشو، والشركات، والمصانع، والمدارس فيها.