فيديو مرعب.. نهاية صادمة لهجوم وحيد قرن غاضب على سياح في الهند

ونقلت الصحيفة عن الدليل السياحي الذي كان مسؤولاً عن رحلة السفاري، ميثون بيسواس، قوله: "نحن محظوظون لأن وحيد القرن لم يهاجمنا مرة ثانية عندما انقلبت السيارة. كنا جميعًا في حالة صدمة".