أغلبهم من دمشق.. مصر تمنح الجنسية لـ12 فردًا بينهم 11 سوري

وافقت الحكومة المصرية على منح الجنسية لـ12 فردًا بينهم 11 سوريًا وعراقي، بعد الاطلاع على قوانين الجنسية المصرية والاستثمار.
واشتمل قرار رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي، على منح الجنسية المصرية لـ11 فردًا من أصحاب الجنسية السورية، وفرد عراقي الجنسية.
ووفق صحيفة "الوطن" القاهرية، نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر صباح اليوم الخميس قرار رئيس الوزراء، والذي حمل رقم 596 لسنة 2023، وضمّت قائمة الأسماء التي تم منحها الجنسية المصرية كلًا من:
عبدالسلام ياسين كرازي "سوري الجنسية" من مواليد حماة بتاريخ 19-11-1975، وأحمد رضوان سماقية "سوري الجنسية" من مواليد دمشق بتاريخ 15-3-1978، ويوسف صبحي دباغ "سوري الجنسية" من مواليد حلب بتاريخ 15-1-1991، ونجم عبدالأمير رسول القيس "عراقي الجنسية" من مواليد بغداد بتاريخ 27-12-1958، ومؤيد عمر طلس "سوري الجنسية" من مواليد دمشق بتاريخ 2-4-1978، وصفوان عزالدين أبو اللبن "سوري الجنسية" من مواليد حمص بتاريخ 1-1-1952، وعبدالصمد مصطفى الحلبي "سوري الجنسية" من مواليد دمشق بتاريخ 6-5-1972، وعدنان محمد عادل حالو "سوري الجنسية" من مواليد السعودية بتاريخ 3-4-1982، وعبدالحق محمد زهير كيتوع "سوري الجنسية" من مواليد حلب بتاريخ 5-1-1980، ومحمد صبحي مصطفى دشق "سوري الجنسية" من مواليد حلب بتاريخ 5-5-1980، وأسامة بدر الدين العوف "سوري الجنسية" من مواليد دمشق بتاريخ 10-12-1956، ومحمد أسامة العوف "سوري الجنسية" من مواليد دمشق بتاريخ 9-3-1988.