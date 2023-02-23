أغلبهم من دمشق.. مصر تمنح الجنسية لـ12 فردًا بينهم 11 سوري

عبدالسلام ياسين كرازي "سوري الجنسية" من مواليد حماة بتاريخ 19-11-1975، وأحمد رضوان سماقية "سوري الجنسية" من مواليد دمشق بتاريخ 15-3-1978، ويوسف صبحي دباغ "سوري الجنسية" من مواليد حلب بتاريخ 15-1-1991، ونجم عبدالأمير رسول القيس "عراقي الجنسية" من مواليد بغداد بتاريخ 27-12-1958، ومؤيد عمر طلس "سوري الجنسية" من مواليد دمشق بتاريخ 2-4-1978، وصفوان عزالدين أبو اللبن "سوري الجنسية" من مواليد حمص بتاريخ 1-1-1952، وعبدالصمد مصطفى الحلبي "سوري الجنسية" من مواليد دمشق بتاريخ 6-5-1972، وعدنان محمد عادل حالو "سوري الجنسية" من مواليد السعودية بتاريخ 3-4-1982، وعبدالحق محمد زهير كيتوع "سوري الجنسية" من مواليد حلب بتاريخ 5-1-1980، ومحمد صبحي مصطفى دشق "سوري الجنسية" من مواليد حلب بتاريخ 5-5-1980، وأسامة بدر الدين العوف "سوري الجنسية" من مواليد دمشق بتاريخ 10-12-1956، ومحمد أسامة العوف "سوري الجنسية" من مواليد دمشق بتاريخ 9-3-1988.