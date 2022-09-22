بلون أبيض مائل للرمادي.. تلسكوب جيمس ويب يلتقط صوراً دقيقة لكوكب "نبتون"

وبدا نبتون أزرق اللون في الصور الملتقطة في النطاق الموجي المرئي بواسطة تلسكوب هابل؛ بسبب وجود الميثان في غلافه الجوي. أما باستخدام أداة جيمس ويب NIRCam التي تعمل في الأشعة تحت الحمراء القريبة، فيظهر الكوكب بلون أبيض مائل إلى الرمادي. وقالت "ناسا" في بيان إن الصورة تُظهر أيضاً "ضوءاً غريباً" في أحد أقطاب نبتون.