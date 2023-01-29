"حتى لا تبتل قدماك".. شاهد ما فعلته مياه السيول بركاب حافلة في نيوزيلندا

وتعرضت الجزيرة الشمالية في نيوزيلندا لأمطار غزيرة، الأحد؛ مما تسبب في حدوث انهيارات وسيول وقطع الطرق؛ في حين ارتفع عدد القتلى إلى أربعة بعد التأكد من وفاة شخص كان في عداد المفقودين.