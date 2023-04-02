السلطات الأمريكية: مصرع 22 شخصاً نتيجة الأعاصير والعواصف

أعلنت السلطات الأمريكية، اليوم الأحد، حصيلة جديدة لضحايا الأعاصير والعواصف التي ضربت وسط شرق الولايات المتحدة وجنوبها، موضحة أن 22 شخصًا لقوا مصرعهم.
وقالت الناطقة باسم وكالة إدارة الكوارث في تينيسي ماغي هنان: إن سبعة أشخاص لقوا مصرعهم في شرق مدينة ممفيس بمقاطعة ماكنيري بولاية تينيسي.
ويضاف هؤلاء إلى 15 قتيلاً آخر في ولايات أركنسو وميسيسيبي وألاباما بجنوب البالد، وإنديانا وإلينوي في وسط شرقها، وديلاوير على الساحل الشرقي.
وفي ولاية ديلاوير أدى انهيار مبنى في "ساسكس" إلى مقتل شخص واحد، ليل السبت الأحد، حسب مركز الإنقاذ في المقاطعة.
وحذرت إدارة الأرصاد الجوية الولايات المجاورة، مثل: بنسلفانيا، ونيويورك، من رياح عاتية وأعاصير محتملة.
ووقعت أعاصير مدمرة الجمعة في أركنسو؛ حيث لقي خمسة أشخاص على الأقل مصرعهم، وأبلغت خدمات إدارة الكوارث في ميسيسيبي عن مصرع شخص وجرح آخرين في مقاطعة بونتوتوك، على بعد 200 كلم جنوب ممفيس.
كما لقي شخص مسّن مصرعه في ولاية ألاباما عندما ضرب إعصار منزله، حسب ما أوردته سلطات مدينة هانتسفيل القريبة من الحدود مع تينيسي.
وقطع التيار الكهربائي عن نحو 650 ألف منزل على الأقل، السبت في أوهايو، وبنسلفانيا، وتينيسي، وكنتاكي، وفرجينيا الغربية، بحسب موقع "باور أوترج" الأمريكي.