السلطات الأمريكية: مصرع 22 شخصاً نتيجة الأعاصير والعواصف

ووقعت أعاصير مدمرة الجمعة في أركنسو؛ حيث لقي خمسة أشخاص على الأقل مصرعهم، وأبلغت خدمات إدارة الكوارث في ميسيسيبي عن مصرع شخص وجرح آخرين في مقاطعة بونتوتوك، على بعد 200 كلم جنوب ممفيس.