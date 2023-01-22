"الفلك الدولي" ينشر صور هلال شهر رجب من مواقع عدة

نشر مركز الفلك الدولي بالإمارات صورة لهلال شهر رجب 1444هـ، كما تم تصويره نهاراً -قبل قليل- من مدينة إربد بالأردن.
وأوضح المركز أن وقت التصوير الأحد 22 يناير 2023م الساعة 08:40 صباحاً بتوقيت غرينتش.. بُعد القمر عن الشمس 9.3 درجة.
وفي وقت سابق اليوم، نشر المركز صورة هلال شهر رجب 1444هـ، كما تم تصويره من أبوظبي، بوساطة مرصد الختم الفلكي التابع لمركز الفلك الدولي.
وفي مصر، تستطلع دار الإفتاء المصرية، مساء اليوم الأحد، هلال شهر رجب لعام 1444 هجرياً، بوساطة اللجان الشرعية والعلمية المنتشرة في أنحاء الجمهورية، وسيتم إعلان نتيجة استطلاع الهلال في بيان رسمي للدار على موقعها الرسمي والصفحة الرسمية للدار.
وتقوم دار الإفتاء المصرية باستطلاع هلال شهر رجب لعام 1444 هجرياً من خلال لجانها الشرعية والعلمية المنتشرة على مستوى الجمهورية.
وتشير الحسابات الفلكية إلى أن غرة شهر رجب لعام 1444 هـ فلكيًا ستكون غداً الإثنين 2023/1/23م، حيث وُلد هلال شهر رجب مباشرة بعد حدوث الاقتران في الساعة العاشرة والدقيقة 54 مساء أمس السبت بتوقيت القاهرة المحلي 28 جمادى الآخرة 1444 هجرياً (اليوم السابق ليوم الرؤية).
وفى يوم الرؤية اليوم الأحد 29 من جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 2023/1/22م، يبقى الهلال الجديد في سماء مكة المكرّمة لمدة 44 دقيقة، وفى القاهرة لمدة 43 دقيقة بعد غروب الشمس، وفى باقى محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين (42 و45 دقيقة).
أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين (36- 56 دقيقة)، وبذلك تكون غرة شهر رجب 1444 هـ فلكياً غداً الإثنين 2023/1/23م.
وكشفت الحسابات الفلكية التي أعدها المعهد القومى للبحوث الفلكية في القاهرة، عن موعد بداية شهر رجب لعام 1444 هجريا، وذلك في ضوء الدليل الفلكى الذي يعده المعهد القومى للبحوث الفلكية، والحسابات الفلكية التي أعدّها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية.