تخفي الإنسان وتظهر ما خلفه.. شاهد بعينيك حلم "عباءة الإخفاء" يتحقّق بالعلم

والعباءة مزودة أيضًا بكاميرات تعرض ما يوجد في الجزء الخلفي من مرتديها إلى الأمام، والعكس صحيح.

التأثير، كما أظهر الفريق الياباني الأسبوع الماضي، هو جعل من يرتديها يمتزج مع خلفيته.