مصر.. تفاصيل حادث تصادم ناقلتَيْن بقناة السويس وأنباءٌ عن عودة الملاحة خلال ساعات

وعن تفاصيل الحادث -وفق سكاي نيوز عربية-، قال رئيس هيئة قناة السويس في بيان، إن احتكاكاً بسيطاً حدث بين الناقلتيْن بالمجرى الملاحي في الكيلو متر 144 ترقيم قناة بعد تعرُّضها لعطلٍ فني في التوجيه والماكينات أفقدها القدرة على التوجيه، بالتوازي مع شدة التيار الذي دفع بالناقلة "بوري" نحو الاحتكاك بالناقلة العاطلة.