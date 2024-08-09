الصين.. انفجار هائل على سفينة شحن تحمل "مواد خطيرة" من الدرجة الخامسة

أفادت وسائل إعلام صينية بأن انفجارًا قويًّا أدى إلى ظهور كرة نارية على سفينة حاويات محمَّلة ببضائع خطرة في ميناء رئيسي على ساحل المحيط الهادئ في الصين.
وتفصيلاً، أظهر فيديو مصوَّر بكاميرا مراقبة، نشرته هيئة الإذاعة والتلفزيون المركزية الصينية على الإنترنت، انفجارًا ضخمًا من الدخان الأبيض، أعقبته كرة نارية برتقالية وصفراء، أظهرت نشر الحطام.
وقالت إدارة الطوارئ في مقاطعة تشجيانغ إن السفينة كانت محمَّلة بمواد خطرة من الدرجة الخامسة، لكنها لم تذكر أي تفاصيل أخرى، وفقًا لـ"سبوتنيك".
وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون المركزية الصينية أنه من المعتقد أن حاوية على السفينة الراسية قد انفجرت.