الصين.. انفجار هائل على سفينة شحن تحمل "مواد خطيرة" من الدرجة الخامسة

وقالت إدارة الطوارئ في مقاطعة تشجيانغ إن السفينة كانت محمَّلة بمواد خطرة من الدرجة الخامسة، لكنها لم تذكر أي تفاصيل أخرى، وفقًا لـ"سبوتنيك".