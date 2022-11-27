تصل إلى 40%.. أوروبا تسعى لفرض ضريبة على السجائر الإلكترونية

من المقرر أن يقترح الاتحاد الأوروبي فرض أول ضريبة على مستوى التكتل على السجائر الإلكترونية، وزيادة الرسوم الضريبية المفروضة على السجائر.
وأفادت "فاينانشال تايمز" اليوم الأحد، بأن التغييرات المقترحة تشمل رفع الحد الأدنى من الرسوم الضريبية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على السجائر، إلى 3.60 يورو لكل علبة بها 20 سيجارة؛ بدلًا من 1.80 يورو؛ وذلك في إطار التحرك لخفض معدلات التدخين.
وقالت الصحيفة إن الضرائب المفروضة على منتجات التبغ الجديدة، مثل السجائر الإلكترونية والتبغ المسخن؛ ستتماشى مع السجائر، ويجب موافقة جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على الاقتراح.
وسيتم فرض رسوم ضريبية بنسبة 40% على منتجات السجائر الإلكترونية الأقوى، و20% على السجائر الإلكترونية الأقل قوة.