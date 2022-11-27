تصل إلى 40%.. أوروبا تسعى لفرض ضريبة على السجائر الإلكترونية

وأفادت "فاينانشال تايمز" اليوم الأحد، بأن التغييرات المقترحة تشمل رفع الحد الأدنى من الرسوم الضريبية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على السجائر، إلى 3.60 يورو لكل علبة بها 20 سيجارة؛ بدلًا من 1.80 يورو؛ وذلك في إطار التحرك لخفض معدلات التدخين.