"هدايا غير مألوفة".. كوريا الشمالية ترسل بالونات لجارتها الجنوبية.. ماذا حملت؟
أرسلت كوريا الشمالية مئات البالونات عبرت الحدود نحو جارتها الجنوبية، ولكن تلك البالونات لم تكن تحمل هدايا فعلية، أو تعبيراً عن الصداقة والود بين البلدين المتناحرين، بل كانت تحمل قمامة، وقاذورات، وفضلات حيوانات.
ووفقاً لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، فقد أعلنت سيئول أن كوريا الشمالية أرسلت أكثر من 150 بالوناً يحمل نفايات عبر الحدود بين الكوريتين، لتسقط في مواقع مختلفة في جميع أنحاء البلاد، وصولاً إلى إقليم جنوب جيونجسانج، جنوب شرق البلاد.
وقال مسؤول في هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية، إن البالونات المتساقطة يبدو أنها كانت تحمل أنواعاً مختلفة من القمامة، مثل: الزجاجات البلاستيكية، والبطاريات، وأجزاء الأحذية، وحتى الفضلات، وقام المسؤولون العسكريون بجمع الأشياء لتحليلها تفصيلياً.
وقالت هيئة الأركان المشتركة: "هذه الأفعال التي تقوم بها كوريا الشمالية تنتهك بوضوح القانون الدولي وتهدد بشكل خطير سلامة شعبنا. ونحذر كوريا الشمالية بشدة من تصرفاتها غير الإنسانية والمبتذلة وأنه يتعين عليها وقفها على الفور"، وفقاً لما أوردته "يونهاب".
ما السبب؟
أقدمت كوريا الشمالية على هذه الفعلة الغريبة بعد تحذيرات لجارتها الجنوبية من اتخاذ إجراءات رداً على المنشورات المناهضة لبيونج يانج التي أرسلها نشطاء من كوريا الجنوبية.
وحذرت بيونج يانج من إجراء انتقامي ضد سيئول؛ رداً على المنشورات المناهضة التي أرسلها نشطاء جنوبيون، مشيرة إلى أنها ستقوم بنثر أكوام من النفايات والقاذورات على المناطق الحدودية.
واستفزت كيم يو-جونج شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج-أون، جيرانها الجنوبيين، بعد أن أصدرت بياناً قالت فيه إن إرسال بلادها بالونات تحمل قمامة إلى الجارة الجنوبية جاء في إطار ممارسة الكوريين الشماليين لحرية التعبير.
ولفتت "جونج" في بيانها إلى أن البالونات هدية صادقة للكوريين الجنوبيين الذين يتباكون من أجل ضمان حرية التعبير، وسترسل بلادها القمامة عشرات المرات أكثر من تلك المنتشرة في الشمال، على حد قولها.