"هدايا غير مألوفة".. كوريا الشمالية ترسل بالونات لجارتها الجنوبية.. ماذا حملت؟

ولفتت "جونج" في بيانها إلى أن البالونات هدية صادقة للكوريين الجنوبيين الذين يتباكون من أجل ضمان حرية التعبير، وسترسل بلادها القمامة عشرات المرات أكثر من تلك المنتشرة في الشمال، على حد قولها.