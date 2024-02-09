وسائل إعلام باكستانية: مرشحو عمران خان يتصدّرون نتائج الانتخابات

وكان متوقعاً أن يفوز حزب "الرابطة الإسلامية" الباكستانية، جناح نواز شريف بأكبر عددٍ من المقاعد في الانتخابات التي جرت أمس الخميس، حيث أكّد محللون أن رئيس الوزراء الأسبق البالغ 74 عاماً أبرم اتفاقا غير معلن مع الجيش للعودة إلى رئاسة الوزراء، وفق الوكالة الفرنسية.