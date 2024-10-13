أعاصير متكررة.. سكان فلوريدا يُعيدون بناء حياتهم بعد ميلتون وسط حالة ترقب وقلق مستمر

وبشأن الكهرباء، ذكر حاكم ولاية فلوريدا أن الجهات المعنية نجحت في إعادة هذه الخدمة لأكثر من مليونين وستمئة ألف شخص، وأن الجهود مستمرة لإعادة الكهرباء لمليون وأربعمئة ألف آخرين؛ مشيرًا إلى أن العديد من الجهات من خارج الولاية وحتى من كندا تشارك في عمليات تصليح شبكة توزيع الكهرباء.