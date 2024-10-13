أعاصير متكررة.. سكان فلوريدا يُعيدون بناء حياتهم بعد ميلتون وسط حالة ترقب وقلق مستمر

بينما لا تزال آثار الإعصار ميلتون ماثلة في العديد من المناطق بولاية فلوريدا؛ يجد سكانها أنفسهم عالقين بين محاولات إعادة البناء والاستعداد لموجة جديدة من الأعاصير المحتملة.
ورغم الجهود الكبيرة التي تبذلها السلطات المحلية والفيدرالية، يعيش العديد من السكان في حالة من الترقب والقلق المستمر، حسب موقع "الحرة".
قصص سكان مناطق فلوريدا تعكس تحديات الحياة في مناطق ساحلية مهددة بشكل دائم بالعواصف، وتكشف عن صمودهم أمام الكوارث الطبيعية المتكررة.
ونقلت وكالة "رويترز" عن كريس فيوري، وهي إحدى ساكنات منطقة سييستا كي، أنها كانت تستعد لاستلام أجهزة منزلية جديدة لتحل محل تلك التي غمرها الإعصار هيلين قبل أسابيع قليلة؛ لكنها بدلًا من ذلك وجدت نفسها تستخدم مكنسة لدفع الطين ومياه البحر خارج شقتها.
وأضافت فيوري: "لا أعتقد أنني سأنتقل لمكان آخر.. أفكر في النوافذ والأبواب التي ضربها الإعصار، وأحاول معرفة كيفية منع دخول هذه المياه".
أما كولتن، أحد مواطني فلوريدا، فقد نشر تسجيلًا مصورًا على موقع "إكس"، يظهر فيه الجهود المكثفة التي تقوم بها السلطات، بما في ذلك الشرطة والجيش والوكالة الأمريكية لإدارة الطوارئ، في محاولة لإعادة الأمور إلى وضعها الطبيعي بعد الإعصار.
ووصفت "هيرست" التي تعيش مع زوجها بيل في سييستا كي منذ عام 2011، شعورها لوكالة "رويترز" بقولها: "الجنة لا تزال جنة رغم هذه الفوضى.. ومع ذلك، فإن إزالة الآثار الناجمة عن الإعصار مع الاستعداد لإعصار آخر أمر مرهق حقًّا".
وقال حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتس: إن عمال الإنقاذ بدأوا يوم السبت في مساعدة أشخاص محاصرين بسبب مياه الفيضانات؛ فيما لا تزال الكهرباء والوقود غير متوفرة في عدد كبير من المناطق.
وذكر في مؤتمر صحفي عقده السبت، أن العديد من المحطات بدون وقود وأن الجهود مستمرة لتزويدها بما تحتاجه؛ "لكن المشكلة هي انقطاع التيار الكهربائي الذي يُعيق تشغيل هذه المحطات" على حد قوله.
وكشف "ديسانتس" عن فتح 3 محطات مؤقتة (متحركة) لتزويد الأهالي بالوقود من السابعة صباحًا إلى السابعة مساءً بتوقيت فلوريدا المحلي، وأن السلطات تحاول فتح المزيد من هذه المحطات.
وبشأن الكهرباء، ذكر حاكم ولاية فلوريدا أن الجهات المعنية نجحت في إعادة هذه الخدمة لأكثر من مليونين وستمئة ألف شخص، وأن الجهود مستمرة لإعادة الكهرباء لمليون وأربعمئة ألف آخرين؛ مشيرًا إلى أن العديد من الجهات من خارج الولاية وحتى من كندا تشارك في عمليات تصليح شبكة توزيع الكهرباء.
وقد قررت سلطات الولاية -بسبب الإعصار- إغلاق 53 مدرسة، وكشف ديسانتس أن 43 من هذه المدارس ستفتح أبوابها أمام الطلبة من جديد يوم الاثنين المقبل.
وأضاف "ديسانتس" أن إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وافقت على تقديم مساعدات اتحادية حتى يتمكن السكان والسلطات المحلية من تغطية نفقاتهم، وأن السلطات وفّرت للأهالي في المناطق المتضررة احتياجاتهم من ماء الشرب ووجبات الطعام وبقية المستلزمات الضرورية.
وذكرت وسائل إعلام أن 17 شخصًا على الأقل لقوا حتفهم بسبب إعصار ميلتون حتى الآن؛ بحسب وكالة "رويترز".