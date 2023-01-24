حريق متعمَّد يُغلق أكثر محطات القطار ازدحامًا بالعاصمة الفرنسية

وتفصيلاً، أوضحت الشركة الوطنية للسكك الحديد في فرنسا "SNCF" أن حركة القطارات من محطة غار دو ليست "Gare de l'Est" التي تُسيِّر قطارات إلى شرق فرنسا وألمانيا، وكذلك إلى الضواحي الشرقية للعاصمة باريس، توقفت طوال أمس باستثناء عدد قليل من الخدمات المحلية، في حين تم إغلاق محطة رئيسية في باريس مدة يوم كامل، وهو أمر غير معتاد على الإطلاق.. بينما كانت منصات المحطة الصاخبة في العادة هادئة على نحو مخيف بعد ظهر أمس.