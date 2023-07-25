الحرائق تخلف 34 قتيلاً بالجزائر وتتسبّب في إجلاء سكان بتونس

في تونس المجاورة، في منطقة طبرقة الحدودية في الشمال الغربي، اندلعت حرائق خطيرة مجدداً، الإثنين، بالقرب من منطقة دمّرتها النيران الأسبوع السابق.. وتمكّن فريق من وكالة فرانس برس من رصد أضرار جسيمة بالقرب من نفزة، على بُعد 150 كلم إلى الغرب من تونس العاصمة، حيث تدخلت مروحيات وقاذفات ماء.