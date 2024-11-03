دراسة تحذر : نقص "فيتامين د" قد يؤدي إلى الإصابة بأمراض المناعة الذاتية

ويوضح كيف يمكن أن يؤدي نقص "فيتامين د" إلى حماية أقل ضد أمراض المناعة الذاتية، حيث يهاجم الجسم خلاياه عن طريق الخطأ، مما يؤدي إلى مضاعفات صحية، وفقًا لسبوتنيك.

ويقول وايت: "إن الغدة الزعترية المتقدمة في السن تؤدي إلى تسرب الجهاز المناعي. وهذا يعني أن الغدة الزعترية تصبح أقل فعاليّة في تصفية الخلايا المناعية التي يمكن أن تهاجم الأنسجة السليمة عن طريق الخطأ، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض المناعة الذاتية مثل مرض السكري من النوع الأول".