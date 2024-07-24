شاهد.. لحظة تحطم الطائرة النيبالية ومصرع 18 شخصًا على متنها

وقال المسؤولون إن الطائرة كانت تُقل طاقمًا مكونًا من فردين و17 فنيًّا إلى مدينة بوخارا لإصلاح طائرة أخرى. وكان الطيار هو الوحيد الذي نجا على متن الطائرة؛ حيث قال المسؤولون إن 18 شخصًا لقوا حتفهم في الحادث.