شاهد.. لحظة تحطم الطائرة النيبالية ومصرع 18 شخصًا على متنها
كشف فيديو صادم عن لحظة تحطم طائرة ركاب نيبالية ومقتل 18 شخصًا بعد انزلاقها عن المدرج وانفجارها؛ بينما كان المارة المرعوبون في حافلة المطار يراقبون المشهد.
وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، التي بثت الفيديو على موقعها، تُظهر اللقطاتُ الطائرةَ "بومباردييه سي آر جيه 200"، وهي تحلق على ارتفاع منخفض فوق المدرج قبل أن تميل فجأة جانبًا وتهبط بسرعة بمقدمتها أولًا نحو الأرض.
وتُظهر لقطات أخرى كيف زحفت الطائرة بسرعتها الكاملة على مدرج المطار، ثم انفجرت وتحولت إلى كرة من اللهب بعد تحطمها، وتصاعد دخان أسود في السماء.
وكانت الطائرة التابعة لخطوط ساوريا المحلية متجهة إلى منتجع بوخارا عندما انزلقت عن المدرج في مطار تريبهوفان الدولي في العاصمة كاتماندو أثناء إقلاعها في حوالى الساعة 11 صباحًا بالتوقيت المحلي.
وقال المسؤولون إن الطائرة كانت تُقل طاقمًا مكونًا من فردين و17 فنيًّا إلى مدينة بوخارا لإصلاح طائرة أخرى. وكان الطيار هو الوحيد الذي نجا على متن الطائرة؛ حيث قال المسؤولون إن 18 شخصًا لقوا حتفهم في الحادث.