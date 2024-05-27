تحذيرٌ للآباء.. أول دراسة عالمية: 300 مليون طفل ضحايا الاعتداء الجنسي عبر الإنترنت سنوياً

وقالت المؤسسة التي تعمل على إيجاد وإزالة مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال عبر الإنترنت، العام الماضي، إن "هذا هو الدليل الأول الذي رأيناه على أن الجناة ينصحون ويشجعون بعضهم بعضا على استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لهذه الأغراض".