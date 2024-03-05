استطلاع: أكثر من نصف الأمريكيين يشككون في "قدرات بايدن العقلية"

وحسب وكالة "أسوشيتد برس"، أظهَرَ استطلاع للرأي، أن نسبة متزايدة من البالغين الأمريكيين يشكون في أن الرئيس البالغ من العمر 81 عامًا، يتمتع بالذاكرة والفطنة اللازمتين لهذا المنصب؛ مما يحوّل خطابه المقبل عن (حال الاتحاد) إلى ما يشبه اختبارًا حقيقيًّا لولايته الثانية المحتملة.