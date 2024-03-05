استطلاع: أكثر من نصف الأمريكيين يشككون في "قدرات بايدن العقلية"

بينما يستعد الرئيس الأمريكي جو بايدن لإلقاء خطاب للأمة، يشكك أكثر من 6 من بين كل 10 بالغين أمريكيين، في قدراته العقلية.
وحسب وكالة "أسوشيتد برس"، أظهَرَ استطلاع للرأي، أن نسبة متزايدة من البالغين الأمريكيين يشكون في أن الرئيس البالغ من العمر 81 عامًا، يتمتع بالذاكرة والفطنة اللازمتين لهذا المنصب؛ مما يحوّل خطابه المقبل عن (حال الاتحاد) إلى ما يشبه اختبارًا حقيقيًّا لولايته الثانية المحتملة.
ويقول نحو 6 من كل 10 أمريكيين إنهم ليسوا واثقين للغاية أو غير واثقين على الإطلاق في قدرة بايدن العقلية على العمل بفعالية كرئيس؛ بحسب استطلاع جديد أجرته "أسوشيتد برس" ومركز (نورك) لأبحاث الشؤون العامة.
هذه النسبة تُشَكل زيادة طفيفة مقارنة بنتائج الاستطلاع الذي أجرته "أسوشيتد برس" في يناير 2022، عندما أعرب نحو نصف مَن شملهم الاستطلاع عن مخاوف مماثلة.
كما يقول ما يقرب من 6 من كل 10 إنهم يفتقرون إلى الثقة في القدرة العقلية للرئيس السابق دونالد ترامب، المرشح الأوفر حظًّا لنيل ترشيح الحزب الجمهوري، والبالغ من العمر 77 عامًا.
ويعتقد العديد من الناخبين أن انتخابات هذا العام ستكون مواجهة بين رجلين تجاوزا سن التقاعد بكثير لنيْل أصعب وظيفة في العالم.
ربما يحتاج الرئيس القادم إلى إدارة صراعات عالمية، وإصلاح حالات طوارئ محلية، والعمل مع الكونجرس المضطرب.
ومن المرجّح أن يتناول بايدن هذه التحديات خلال خطاب يوم الخميس المقبل؛ حيث يحاول إقناع الأمريكيين بأنه يستحق ولاية أخرى.