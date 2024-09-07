كشفت علاقة غريبة.. دراسة: وفيات الأطفال زادت في ولايات أمريكية بعد انخفاض أعداد الخفافيش

خبير الاقتصاد البيئي بجامعة شيكاغو "إيال فرانك" أجرى مقارنة مع ارتفاع استخدام المبيدات الحشرية ومعدلات الرضع في مقاطعات أمريكية، خاصة في الولايات التي عثر فيها على الفطريات التي تقضي على الخفافيش، وقارنها مع الولايات التي لم يتم العثور فيها على هذا المرض.