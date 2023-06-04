لقطات جوية تكشف حجم المأساة.. 7 أسباب وراء حوادث قطارات الهند الأكثر دموية في العالم

ويكشف الخبير في الطرق ووسائل النقل طارق شرف، عن الضغوط التي تعمل فيها شبكة السكة الحديد في الهند؛ فقطارات السكة الحديد هناك تنقل يوميًّا 25 مليون مواطن، وبضائع بطاقة مليوني طن يوميًّا، وتمتد على طول 65 ألف كيلو حول البلاد، وتمتلك الهند 14 ألف قطار لنقل الركاب والبضائع، يعمل بها أكثر من 1.5 مليون موظف.