لقطات جوية تكشف حجم المأساة.. 7 أسباب وراء حوادث قطارات الهند الأكثر دموية في العالم
بـ288 قتيلًا وأكثر من 900 جريح، أضيف لسجل حوادث قطارات الهند أحد أكثرها دموية منذ بداية هذا القرن؛ وسط عملها في ضغوط سكانية واقتصادية ثقيلة.
وينقل موقع "سكاي نيوز عربية" عن خبراء في الطرق والنقل، الأسبابَ العديدة وراء تكرار حوادث القطارات في الهند وكثرة ضحاياها، وما تحتاجه للحد منها في السكة الحديد، التي تُعَد من أقدم سكك حديد العالم حيث تم إنشاؤها عام 1853، وأكثرها ازدحامًا.
أظهرت لقطات جوية متداولة حطام قطارين تَحَوّلا لكتلة حديد ضخمة، وقد تجمّع حولها مئات الشباب ورجال الإنقاذ في محاولة لإنقاذ عالقين.
ووفق سلطات سكة حديد ساوث إيسترن؛ فإن قطار هوراهسوبرفاست إكسبرس خرج عن مساره واصطدم بكوروماندل إكسبريس، الجمعة، في ولاية أوديشا شرق الهند.
أشهر حوادث قطارات الهند
شهدت الهند حوادث قطارات مميتة، يصل ضحاياها أحيانًا إلى أكثر من 500 قتيل، كانت أكثر الحوادث دموية هي:
قطار بيهار في 1981
خرج عن القضبان وسقط في نهر، مُخَلّفًا ما بين 500- 800 قتيل.
قطار بوخرايان 2016
اصطدم بحشد في احتفال بمهرجان، مُخَلّفًا 150 شخصًا و200 مصاب.
قطار فاتيبور 2011
خرج عن القضبان بسبب السرعة، وخلّف 70 قتيلًا و300 جريح.
قطار أمريتسار 2018
خرج عن القضبان، وترك وراءه 50 قتيلًا و200 مصاب.
قديمة وخطيرة
ويكشف الخبير في الطرق ووسائل النقل طارق شرف، عن الضغوط التي تعمل فيها شبكة السكة الحديد في الهند؛ فقطارات السكة الحديد هناك تنقل يوميًّا 25 مليون مواطن، وبضائع بطاقة مليوني طن يوميًّا، وتمتد على طول 65 ألف كيلو حول البلاد، وتمتلك الهند 14 ألف قطار لنقل الركاب والبضائع، يعمل بها أكثر من 1.5 مليون موظف.
وعن أسباب تكرار الحوادث، يكشف "شرف" عن سبعة أسباب أساسية، وهي:
- البنية التحتية ضعيفة جدًّا، وعمليات الصيانة بطيئة لا تتناسب مع كثرة الاستخدام.
- الأنظمة المحركة للقطارات ضعيفة أيضًا؛ حيث يتم التحكم بحركة 10 آلاف قطار بطريقة رقمية بها كثير من الأخطاء.
- كثافة الاستخدام السكاني لها صعبت عمليات الإحلال والتجديد، بجانب قلة الوعي.
- خطوط سكة حديد تسير وسط الأسواق والغابات وهذه مسارات غير آمنة تحتاج إلى سائقين مهرة، وهذا غير متوفر هناك.
- يتجه العالم للتقليل من الاعتماد على العنصر البشري في إدارة التقطاعات؛ عكس ما يحدث في الهند؛ فهي تدار بشكل يدوي.
- الاستثمار في السكة الحديد كلف الحكومة 650 مليون إسترليني؛ لكن ما زالت تحتاج إلى كثير من الجهد لتجنب هذه الحوادث.
- السكك الحديدية مملوكة بشكل كامل للدولة، والقطاع الخاص لا يقدم مساندة في تطويرها.