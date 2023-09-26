حول العالم في صورة: فقدت 120 دجاجة وغرق منزلها.. "دانيال" يترك عجوزًا يونانية في العراء

في هذه الصورة التي نشرتها وكالة "رويترز" نشاهد هذه السيدة المسنة اليونانية تقف إلى جوار أغراضها، والحسرة في عينيها، بعد أن غمرت مياه الفيضانات العارمة مسكنها في قرية كوسكيناس، وأدت إلى تشريدها، واضطرارها إلى المبيت في العراء.
وفقدت المسنة اليونانية أناستاسيا تساجكاراكاكي، التي تبلغ من العمر 60 عامًا، نحو 120 دجاجة من مزرعتها، إضافة إلى محاصيلها الزراعية، فضلاً عن تشريدها بعد أن غمرت مياه الفيضان منزلها في أعقاب إعصار دانيال الذي ضرب المنطقة قبل أسابيع قليلة.
وضرب إعصار دانيال منطقة البحر المتوسط خلال أول أسبوعين من سبتمبر متسببًا في خسائر بشرية ومادية فادحة في معظم الدول، وعلى رأسها ليبيا، بينما أسفر عن مقتل 17 شخصا في اليونان، علاوة على الخسائر الفادحة في الإنتاج الزراعي.
وقد دمر الإعصار منطقة ثيساليا الوسطى، قلب الإنتاج الزراعي في اليونان، إضافة إلى غرق عشرات الآلاف من حيوانات المزارع، بينما اجتاح أيضًا مستودعات تحتوي على الأسمدة، ومبيدات الأعشاب، والبنزين، والمواد الكيميائية الأخرى، تاركًا وراءه مزيجًا سامًّا من مياه الفيضانات، وأحدث أضرارًا جسيمة في البنية التحتية للبلاد.
ويستعد سكان القرى اليونانية خلال الفترة القادمة لاستقبال المزيد من العواصف والأمطار الغزيرة؛ إذ أعلنت السلطات اليونانية حالة الطوارئ تحسبًا لعدد من العواصف المتجهة نحو وسط البلاد، وما ستخلفه من فيضانات عارمة؛ وذلك لتقليل الأضرار المتوقعة.