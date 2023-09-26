حول العالم في صورة: فقدت 120 دجاجة وغرق منزلها.. "دانيال" يترك عجوزًا يونانية في العراء

وقد دمر الإعصار منطقة ثيساليا الوسطى، قلب الإنتاج الزراعي في اليونان، إضافة إلى غرق عشرات الآلاف من حيوانات المزارع، بينما اجتاح أيضًا مستودعات تحتوي على الأسمدة، ومبيدات الأعشاب، والبنزين، والمواد الكيميائية الأخرى، تاركًا وراءه مزيجًا سامًّا من مياه الفيضانات، وأحدث أضرارًا جسيمة في البنية التحتية للبلاد.