سفينة سياحية تحمل 800 مصاب بكوفيد ترسو في سيدني بأستراليا

وكانت السفينة، ماجيستيك برينسيس، قد انطلقت من نيوزيلاندا، تحمل على متنها 4600 من الركاب؛ علاوة على أعضاء الطاقم؛ وهو ما يعني أن معدل الإصابة بالفيروس، بين الموجودين على متنها، يصل إلى 20%.