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اعتذر عن خطئه.. تغريم رئيس الوزراء البريطاني بعد فيديو حزام الأمان

لتصويره مقطعًا نشره على وسائل التواصل من على متن سيارة متحركة
رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك
رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك
سبق
سبق

غرَّمت الشرطة البريطانية رئيس الوزراء ريشي سوناك؛ وذلك بسبب خلعه حزام الأمان لتصوير مقطع من على متن سيارة متحركة، نشره على وسائل التواصل الاجتماعي، بحسب ما ذكرته "سكاي نيوز عربية".

وقد اعتذر سوناك البالغ من العمر 42 عامًا؛ لارتكابه "خطأ في التقدير" أثناء تصويره رسالة على "إنستغرام" من المقعد الخلفي لسيارة حكومية رسمية خلال زيارته شمال غرب إنجلترا أمس الخميس.

وفي هذا الإطار قالت قوة شرطة لانكشاير إنها نظرت في المقطع المصور الذي "يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، ويُظهر شخصًا لا يرتدي حزام الأمان أثناء وجوده في سيارة متحركة في لانكشاير. وأضافت القوة، دون تسمية سوناك، إنها "أصدرت عرضًا مشروطًا بعقوبة ثابتة لرجل من لندن، يبلغ من العمر 42 عامًا".

رئيس الوزراء البريطاني
المملكة المتحدة
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حزام الأمان
ريشي سوناك

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