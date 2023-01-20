اعتذر عن خطئه.. تغريم رئيس الوزراء البريطاني بعد فيديو حزام الأمان

وفي هذا الإطار قالت قوة شرطة لانكشاير إنها نظرت في المقطع المصور الذي "يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، ويُظهر شخصًا لا يرتدي حزام الأمان أثناء وجوده في سيارة متحركة في لانكشاير. وأضافت القوة، دون تسمية سوناك، إنها "أصدرت عرضًا مشروطًا بعقوبة ثابتة لرجل من لندن، يبلغ من العمر 42 عامًا".