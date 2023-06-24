صراع الجيش و"فاغنر".. ما الذي يحدث في روسيا بإيجاز؟

قبل أن نشرع في التفاصيل، فلابد أولاً أن يتعرف القارئ على قوات "فاغنر" أو كما يطلق عليهم المرتزقة، وهي مجموعة مسلحة أسسها رجل الأعمال الروسي وقائد التمرد على موسكو، يفغيني بريغوجين، ويُعتقد على نطاق واسع أنها وحدة تتمتع بالاستقلالية، ولكن تتبع وزارة الدفاع الروسية، أو المخابرات الروسية، فالأمر غير معروف على وجه الدقة، حيث تستخدمها الحكومة الروسية في النزاعات التي تتطلب الإنكار والتنصل من مسؤولياتها تجاهها.