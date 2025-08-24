دراسة: أدوية خفض الوزن تقلل خطر السرطان.. وتحذيرات بشأن الكلى

في تطور جديد، كشفت دراسة أمريكية حديثة أن أدوية "جي إل بي-1" المستخدمة لعلاج السكري وخفض الوزن قد تقلل خطر الإصابة بالسرطان بشكل عام، رغم ارتباطها المحتمل بزيادة طفيفة في بعض الأنواع مثل سرطان الكلى.
وشملت الدراسة، التي نُشرت في دورية "جاما أونكولوجي"، مراجعة سجلات طبية لـ86,632 شخصًا على مدى عشر سنوات، نصفهم استخدموا هذه الأدوية والنصف الآخر لم يستخدمها. وتضمنت العينة مستخدمي أدوية مثل "فيكتوزا"، "أوزيمبيك"، و"ويغوفي" من شركة "نوفو نورديسك"، إضافة إلى "مونجارو" و"زيباوند" من شركة "إيلي ليلي".
وأظهرت النتائج أن معدل الإصابة بالسرطان بلغ 13.6 حالة سنويًا لكل 1000 مستخدم، مقابل 16.6 حالة لغير المستخدمين، ما يمثل انخفاضًا إجماليًا في الخطر بنسبة 17%.
وسجلت الدراسة تراجعًا واضحًا في خطر الإصابة بسرطان بطانة الرحم بنسبة 25%، والمبيض 47%، والأورام السحائية 31%. بالمقابل، لوحظ ارتفاع طفيف في خطر الإصابة بسرطان الكلى بين المستخدمين.
وحذّر الباحثون من أن نتائج الدراسة لا تؤكد وجود علاقة سببية مباشرة، إلا أن الانتشار الواسع لهذه الأدوية – والتي تُستخدم حاليًا من قِبل أكثر من 137 مليون شخص في الولايات المتحدة – يجعل من أي تغيّر طفيف في خطر السرطان أمرًا ذا تأثير محتمل على الصحة العامة.