حكومة أوروبية تقر إباحة استخدام وزراعة "الماريغوانا" بهدف كبح السوق السوداء

وفي التفاصيل، يسمح التشريع، الذي يجب أن يمرره البرلمان الألماني، للراشدين بحيازة ما يصل إلى 25 جرامًا من المخدر، أو زراعة 3 نبتات بحد أقصى، أو الحصول عليه كأعضاء في نوادي الماريغوانا غير الهادفة للربح، وفق "رويترز".