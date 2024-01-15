"مانشيني" يحلق بفارق 25 مليون دولار.. هنا "قائمة أعلى 5 مدربين أجرًا في كأس آسيا 23"

نشرت وسائل إعلامية رواتب مدربي المنتخبات الوطنية، في كأس آسيا 2023، والتي أظهرت فرقًا شاسعًا بين راتب مدرب المنتخب السعودي، ورواتب بقية المدربين.
وتصدّر القائمة مدرب المنتخب السعودي، الإيطالي المخضرم روبرتو مانشيني، بفارق أكثر من 25 مليون دولار عن أقرب ملاحقيه؛ حيث يتقاضى "مانشيني" 28 مليون دولار سنويًا، لتدريب "الأخضر".
وجاء خلفه الألماني يورغن كلينزمان، مدرب كوريا الجنوبية، براتب 2.2 مليون دولار، بينما حل البرتغالي باولو بينتو، مدرب الإمارات ثالثًا، براتب 1.9 مليون دولار سنويًا، وفق ما نقلت "سكاي نيوز عربية".
وحل في المرتبة الرابعة الأرجنتيني هيكتور كوبر مدرب منتخب سوريا بـ 1.8 مليون دولار سنويًا، فيما جاء الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي مدرب منتخب البحرين براتب 1.6 مليون دولار سنويًا.