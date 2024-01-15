"مانشيني" يحلق بفارق 25 مليون دولار.. هنا "قائمة أعلى 5 مدربين أجرًا في كأس آسيا 23"

وجاء خلفه الألماني يورغن كلينزمان، مدرب كوريا الجنوبية، براتب 2.2 مليون دولار، بينما حل البرتغالي باولو بينتو، مدرب الإمارات ثالثًا، براتب 1.9 مليون دولار سنويًا، وفق ما نقلت "سكاي نيوز عربية".