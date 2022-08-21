السكر أم العسل.. أيهما أفضل لتحلية القهوة؟

ويقول تقرير نَشَره موقع "تيستنغ تيبل Tasting Table" للتغذية والصحة: تكشف الدراسات العلمية، الفوائدَ الصحية الإيجابية للقهوة يومًا بعد يوم، وكما أن هناك مَن لا يمكنهم التخلي عن احتساء فنجان من القهوة في الصباح؛ فإن هناك من لا يحبون نكهة أو مذاق القهوة؛ على الرغم من أن هناك الكثير من أنواع القهوة ذات طرق تحميص وظروف نمو مختلفة، وحتى أنواع من حبوب البن المختلفة.